Minuto JR: Brasil registra redução de 70% da área queimada no primeiro trimestre de 2025

O Brasil registrou uma redução de 70% da área queimada no primeiro trimestre de 2025 em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram 912,9 mil hectares queimados. Os dados são do "Monitor do Fogo", uma ferramenta do MapBiomas. E ainda: o Governo Federal publicou uma medida provisória para tentar reduzir a fila de atendimento do INSS. A medida prevê pagar R$ 68 por processo concluído e R$ 78 por perícia ou análise documental realizada.



