História e rivalidade: Corinthians e Santos disputam as semifinais do Paulistão neste domingo (9) Já nesta segunda (10), a bola rola entre Palmeiras e São Paulo, com transmissão da RECORD, do R7.com e do PlayPlus

JR na TV|Do R7 08/03/2025 - 23h52 (Atualizado em 08/03/2025 - 23h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share