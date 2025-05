Homem arremessa bloco de concreto em mulher após briga no trânsito em Goiânia (GO)

Um homem arremessou uma pedra em uma mulher depois de uma simples desavença no trânsito, em Goiânia (GO). A confusão aconteceu por causa de uma buzinada no trânsito. A advogada precisou levar dez pontos no rosto e a polícia investiga o caso. Depois da confusão, o marido da advogada correu com ela para um hospital de Goiânia. Ele ficou tão assustado com a situação que enfartou na recepção da unidade de saúde e teve que passar dois dias na UTI.



