Homem de Guiné-Bissau é preso em SP por receptação de celulares roubados

Um africano foi preso no centro de São Paulo. Segundo a polícia, ele é o responsável por extrair informações de celulares que eram roubados ou furtados na capital paulista. Ainda segundo a investigação, ele conseguia limpar e reinicializar cerca de 100 aparelhos por dia. Mamady Diaby foi preso num apartamento no centro de São Paulo. No computador do suspeito, nascido em Guiné-Bissau, havia um programa específico para reiniciar qualquer modelo de celular. Antes de ser preso, Mamady ainda tentou se livrar de algumas evidências: jogou pela janela do apartamento chips de celulares roubados, que foram recolhidos pela equipe de investigação.



