Homem é preso em SP por vender anabolizantes e medicamentos controlados em academias e na internet

O suspeito usava tornozeleira eletrônica por ter sido condenado em outro processo

JR na TV|Do R7

Um homem foi preso, na Grande São Paulo, por integrar uma quadrilha que vendia anabolizantes e medicamentos de uso controlado, de maneira ilegal, em academias e na internet. O suspeito usava tornozeleira eletrônica por ter sido condenado em outro processo. Os agentes foram a três endereços ligados aos investigados. Em um deles, encontrou centenas de ampolas e frascos de anabolizantes. Uma das substâncias apreendidas é de uso veterinário e serve para aumentar músculos de animais de grande porte. Apesar de exigirem prescrição médica, os medicamentos apreendidos eram vendidos livremente em academias da região metropolitana de São Paulo e pelas redes sociais. Além dos anabolizantes, a polícia apreendeu canetas emagrecedoras com indícios de falsificação.

