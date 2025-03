Homem é preso por sequestrar ônibus com mais de 70 passageiros na Avenida Brasil, RJ

Um homem foi preso depois de sequestrar um ônibus com mais de 70 passageiros na avenida Brasil, uma das vias mais movimentadas do Rio de Janeiro. O ônibus seguia em direção ao centro do Rio e transportava cerca de 70 pessoas. Policiais militares seguiram o ônibus após os passageiros sinalizarem pelas janelas. Ao perceber, o criminoso tentou fugir, mas acabou preso. Com ele, foram encontrados os objetos roubados e uma réplica de arma.



