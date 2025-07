Inconformado com o fim do relacionamento, um homem matou o atual namorado da ex-esposa, em Goiás. Para atrair a vítima, o suspeito criou um perfil falso da mulher em uma rede social para marcar um encontro.



