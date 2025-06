Homens são presos suspeitos de vender armas de até R$ 10 mil pelas redes sociais

Dois homens foram presos suspeitos de vender armas por meio de redes sociais. São modelos variados de revólveres e pistolas que chegavam a serem oferecidas por até R$ 10 mil. Em uma ação coordenada, policiais entram na casa e surpreendem um dos suspeitos, alvo de mandado de prisão. Davi Sattim e Diego Tavares de pino foram detidos, mas um terceiro suspeito está foragido. Segundo dados do Ministério da Justiça, entre janeiro e abril foram apreendidas 35.186 armas de fogo no país. Uma média de 293 por dia. Só no estado de São Paulo, mais de 4,5 mil armas ilegais foram recolhidas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!