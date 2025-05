Hugo Motta recorre ao STF para garantir a suspensão do processo contra Alexandre Ramagem

O presidente da Câmara dos Deputados recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar garantir a validade da votação que suspendeu o processo contra o deputado Alexandre Ramagem. Hugo Motta quer que o caso seja analisado pelo plenário do STF. Na semana passada, a Câmara aprovou a suspensão da ação penal, mas a Primeira Turma do Supremo manteve a análise de três acusações. Ramagem foi acusado de cinco crimes relacionados à suposta tentativa de golpe de Estado.



