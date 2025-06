O presidente da Câmara, Hugo Motta, vai declarar a cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli. Ela foi condenada a 10 anos de prisão e fugiu para a Itália. Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça e pela inserção de documentos falsos. Um mandado de prisão já foi expedido para que ela comece a cumprir a pena de forma definitiva. O ministro do STF Alexandre de Moraes também já determinou que o governo brasileiro formalize o pedido de extradição da parlamentar. Os documentos devem ser enviados ao governo italiano pelo Ministério da Justiça.



