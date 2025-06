IBGE divulga a prévia da inflação de junho

O IBGE divulgou a prévia da inflação de junho. O chamado IPCA-15 foi de 0,26%. O que representa uma desaceleração em relação a maio. A maior alta foi no grupo habitação, por causa do aumento de 3,29% na conta de luz. O setor de alimentos teve leve queda de 0,02%. No acumulado de 12 meses, a inflação chegou a 5,27%, bem acima do teto da meta do banco central, que é de 4,5%.



