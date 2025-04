Ibovespa fecha em queda de 1,13%; dólar tem alta

No Brasil, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores, fechou em queda de 1,13% e o dólar em alta. Depois do alívio de quarta (9), com alta acima de 3%, a Bolsa de Valores voltou a operar em queda. O índice fechou o dia com baixa de 1,13%. Para especialistas, além da tensão provocada pela guerra tarifária, houve também um movimento normal de mercado.



