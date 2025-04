Identificados os corpos das 11 vítimas do acidente com um ônibus no Triângulo Mineiro

Já foram identificados os corpos dos 11 mortos no acidente com um ônibus, perto de Araguari, no triângulo mineiro. 36 pessoas ficaram feridas. Três estão internadas em estado grave. O ônibus partiu de Anápolis e tinha como destino São Paulo. O motorista perdeu o controle da direção em um trecho da rodovia e tombou. Ele prestou depoimento e foi liberado.



