Idosa de 88 anos morre atropelada por motociclista na zona leste de SP

Uma idosa de 88 anos morreu atropelada por um motociclista que, segundo testemunhas, fazia manobras perigosas, na zona leste de São Paulo. O caso, inicialmente, foi registrado como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. O motociclista não foi preso, mas, agora, com novos indícios, a polícia mudou o caso para homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Maria dos Santos Oliveira era conhecida na vizinhança pela alegria e pelo carinho que tinha com a família. Ela deixa um filho e sobrinhas.



