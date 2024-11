Idosa morre após rompimento de adutora no Rio de Janeiro

Uma idosa morreu após o rompimento de uma adutora em Rocha Miranda, zona norte do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu durante a madrugada e resultou na formação de uma cratera que danificou casas e veículos. A aposentada Marilene Rodrigues Lima, 79 anos, faleceu no local. Sua filha foi resgatada pelos bombeiros. Só neste ano, já ocorreram outros quatro rompimentos no estado. A concessionária responsável afirmou que os reparos levarão 72 horas para serem concluídos.