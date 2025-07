Idoso em tratamento contra leucemia perde R$ 200 mil em golpe

Um homem de 71 anos, que está em tratamento contra leucemia, perdeu R$ 200 mil reais em um golpe. O criminoso descobriu que a vítima tinha entrado com um processo contra o plano de saúde, se apresentou como advogado e convenceu o idoso a fazer as transferências bancárias. Casos como esse têm se multiplicado nos últimos meses. Segundo a OAB de São Paulo, foram 400 registros de golpes com falsos advogados em todo o ano passado. Em 2025, só até junho, já são 2.600 ocorrências - mais de seis vezes do total registrado em todo o ano anterior.



