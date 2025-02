Ilhas de calor: Rio de Janeiro tem a maior temperatura em dez anos e entra no nível 4 de calor

A cidade do Rio de Janeiro teve hoje a maior temperatura em dez anos e entrou no nível 4 de calor. Tanto na capital fluminense, quanto em outras metrópoles do país, o acúmulo de edifícios, calçadas e asfaltos provocam o aumento da temperatura e causam as chamadas ilhas de calor.



