Imagens revelam como quadrilha furtava dinheiro de caixa eletrônico sem usar explosivos

Uma operação realizada por policiais de Mato Grosso e de São Paulo localizou dez suspeitos de integrar a quadrilha especializada em furtos de caixas eletrônicos sem o uso de explosivos. Os criminosos adulteravam os lacres dos equipamentos. As equipes percorreram três cidades: Araraquara, Mauá, além de endereços na capital paulista. A investigação começou há nove meses, depois que R$ 300 mil foram levados do caixa eletrônico da prefeitura de Sorriso, cidade do interior de Mato Grosso. A Interpol foi acionada porque a irmã de um dos suspeitos, mora na Austrália, e segundo a polícia ela também recebeu parte do dinheiro.



