Impacto da nova tarifa de Trump ao Brasil pode chegar a R$ 20 bilhões

A taxação dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros pode impactar a economia brasileira em quase R$ 20 bilhões. Um estudo ainda estima uma perda de mais de cem mil empregos somente neste ano. De acordo com um levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais, o levantamento indica que a taxação pode causar uma queda de 0,16% no PIB. São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná seriam os estados mais prejudicados.



