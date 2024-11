Em São Paulo, um incêndio de grandes proporções atingiu um shopping popular no Brás, um dos maiores centros de comércio popular do país. O fogo começou pouco depois das 6h30 e só foi controlado por volta do meio-dia. Parte do teto do shopping desabou. Apesar da proporção do incêndio, não houve feridos graves, apenas algumas pessoas que inalaram fumaça.