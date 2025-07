Incêndio em casa de repouso deixa nove mortos e dezenas de feridos nos EUA

Nos Estados Unidos, um incêndio em uma casa de repouso em Fall River, perto de Boston, deixou nove mortos e dezenas de feridos. O fogo começou durante a noite. Cerca de 70 pessoas estavam no local, que oferece vagas para idosos com a supervisão de uma equipe de profissionais. Moradores relataram momentos de pânico, já que muitos residentes tiveram dificuldades para deixar o prédio. Pelo menos, 30 pessoas ficaram feridas. A polícia investiga a origem e as causas do incêndio.



