Incêndios florestais na Turquia obrigam mais de 50 mil pessoas a deixar as casas

Na Turquia, incêndios florestais forçaram mais de 50 mil pessoas a deixar as casas. A suspeita é que o fogo tenha começado depois que fios elétricos soltaram fagulhas na mata seca. O vento ajudou as chamas a se espalharem rapidamente. As cidades costeiras do oeste da turquia foram as mais atingidas. Aeronaves dão apoio a centenas de bombeiros, que trabalham para conter o incêndio. Um homem, de 81 anos, morreu depois de inalar fumaça.



