Índia acusa Paquistão de romper acordo de cessar-fogo

A Índia acusa o Paquistão de violar o cessar-fogo horas depois do acordo ser confirmado. O acerto entre os dois países é resultado de negociações mediadas pelos Estados Unidos. Mas, horas após o anúncio, novas explosões foram registradas na região da Caxemira controlada pela Índia. O governo indiano prometeu uma resposta ao que chamou de violações do acordo. Já o Paquistão afirmou que está comprometido com o cessar-fogo.



