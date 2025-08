Índia se afasta de pautas polêmicas e tenta moderar o discurso no Brics

Índia e Rússia recuaram da proposta de criar uma moeda alternativa ao dólar após ameaças dos Estados Unidos. A ideia vinha sendo discutida entre os países do BRICS como forma de diminuir a dependência da moeda americana nas negociações comerciais. Mas, após o ex-presidente Donald Trump afirmar que pode impor novas tarifas de importação aos integrantes do bloco, a Índia declarou que não apoia mais a proposta, e a Rússia negou que ela esteja em análise. Especialistas alertam que a tentativa de romper com o domínio do dólar pode gerar retaliações e dificultar acordos com o governo americano.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!