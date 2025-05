Inflação provoca aumento de preços nos mercados e muda comportamento de quem vai às compras

Os preços mais altos nos supermercados mudaram o comportamento de quem vai às compras. 64% dos consumidores já trocaram produtos ou marcas por causa da alta nos preços. 35% priorizam as marcas mais baratas e 20% deixam de comprar itens mais caros. Café, carne bovina, ovos, azeite e leite estão entre os campeões de substituição. Com a inflação pesando no carrinho, o brasileiro tem migrado para produtos mais baratos.



