Inflação sobe 0,26% em julho puxada pelo aumento da energia elétrica

Conta de luz pressiona orçamento das famílias em Porto Alegre

JR na TV|Do R7

Em julho, a inflação chegou a 0,26%, puxada principalmente pelo aumento da energia elétrica. Apesar da alta, o índice ficou abaixo da expectativa do mercado financeiro. A conta de luz de uma confeitaria, em Porto Alegre, veio bem mais alta. Em abril não chegou a R$ 900, mas em julho bateu R$ 1.205. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumulou alta de 5,23% - bem acima da meta do Banco Central.

