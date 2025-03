Inglaterra afirma que liderará esforços para pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia

A Inglaterra disse que vai liderar os esforços para que Rússia e Ucrânia parem com a guerra. Em um encontro com líderes europeus, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que, sem garantias de segurança, qualquer acordo será um fracasso. A resposta de Donald Trump às declarações de Zelensky veio em tom de ameaça: "A América não vai aguentar isso por muito mais tempo”.



