Início do clássico entre Palmeiras e Corinthians pelo Paulistão é adiado devido à forte chuva

O início do clássico entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista foi adiado em meia hora devido à forte chuva que cai em São Paulo. A situação está melhor, mas choveu bastante no Allianz Parque pouco antes dos times entrarem em campo para o aquecimento. O campo ficou encharcado. Agora, o gramado está com menos poças. Funcionários conseguiram trabalhar na drenagem e fazer o escoamento da água. O jogo deve começar às 20h30.