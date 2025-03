Inimigo Íntimo: Brigas por bens e herança estão entre as principais causas da violência familiar

O que leva uma pessoa a matar alguém da própria família? No Piauí, um homem assassinou a tiros uma das irmãs, em meio a uma disputa de terras. Um crime que envolve questões financeiras, com brigas por bens e por herança. Segundo especialistas, essas disputas são as principais motivações para a violência familiar.



