Inmet emite alerta de grande perigo para chuva entre litoral de SP e RJ

O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, emitiu um alerta de grande perigo para chuva entre o litoral de São Paulo e o Rio de Janeiro. Entre sexta (4) e sábado (5), a preocupação será com a chuva forte e persistente. O solo não consegue absorver o volume de água e cede. Até domingo (6), os maiores volumes de chuva são esperados no litoral norte de São Paulo, na região da Costa Verde e região serrana do Rio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!