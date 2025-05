Instituto Butantan pesquisa vacina para impedir contágio por Influenza A em humanos

O Instituto Butantan pesquisa uma vacina para impedir o contágio por Influenza tipo A, em humanos. Esse vírus é considerado mais semelhante ao identificado em frangos na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. A pesquisa para desenvolver a vacina começou em 2023 após a confirmação de 13 casos de gripe aviária em humanos, na Ásia. O processo aguarda aprovação da Anvisa desde agosto do ano passado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!