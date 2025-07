Instituto de Criminalística de SP encontra remédios nas chamadas 'drogas K' apreendidas no estado

Peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo têm encontrado a presença de remédios nas chamadas drogas "K" apreendidas no estado. São medicamentos usados para tratar ansiedade e convulsões que, misturados à maconha sintética tornam o efeito ainda mais perigoso. Segundo o último levantamento, o Instituto de Criminalística de São Paulo recebeu 10 toneladas de drogas para serem analisadas somente no primeiro trimestre deste ano.



