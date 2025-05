Integrante do PCC conhecido como Tuta passa a noite em presídio de segurança máxima em Brasília

Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, passou a primeira noite no presídio federal de segurança máxima, em Brasília. O operador do PCC, foi preso na Bolívia e transferido para a capital federal no fim de semana. Ao revelar mais detalhes da operação que trouxe Tuta a Brasília, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, classificou a ação como uma vitória no combate ao crime organizado. Condenado a 12 anos de prisão pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas Tuta estava foragido desde 2020.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!