Integrantes de quadrilha que roubava motos moravam no mesmo quarteirão, na zona leste de SP

Os criminosos de uma quadrilha que roubava motos na capital paulista moram todos no mesmo quarteirão. A descoberta foi feita pela Polícia Civil que monitora as ações do grupo desde fevereiro do ano passado. Em outra investigação, dois homens foram presos após a polícia localizar um desmanche de motos de luxo em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo. Depois de trocar tiros com os agentes, eles tentaram fugir de moto. Um deles foi atingido e acabou abandonado na calçada pelo garupa.



