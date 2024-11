Interior de São Paulo se torna rota de queijarias importantes

O brasileiro consome quase 4 quilos de queijo por ano, e minas gerais é o maior produtor do país. Se o queijo mineiro é conhecido pela tradição, o queijo paulista se destaca pela inovação com produtos diferentes que conquistaram o mercado. Nos últimos anos, o interior do estado se transformou em rota de queijarias importantes, é o "caminho do queijo artesanal paulista".