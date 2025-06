Investigação mostra como ONG ajudava o PCC a influenciar a opinião pública

O Jornal da Record mostra detalhes de uma investigação que revelou como o PCC age para tentar influenciar a opinião pública. Uma ONG era peça central do esquema. A organização buscava apoio de autoridades e artistas famosos para defender temas de interesse da facção. Em janeiro deste ano, a ONG Pacto Social e Carcerário foi alvo de uma operação policial. 12 pessoas foram indiciadas. A presidente Luciene Neves Ferreira e o vice Geraldo Sales da Costa estão presos. A investigação encontrou provas de que a ONG pagou passagens aéreas para o diretor de um documentário que critica o sistema carcerário brasileiro. Outra área de atuação foi no engajamento de cantores de rap e funk para defenderem temas que interessariam aos líderes da facção que estão presos. A investigação não encontrou evidências de que os cantores e os políticos sabiam que a ONG estava a serviço do crime organizado.



