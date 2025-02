IPCA-15: prévia da inflação de fevereiro fica em 1,23% e é a maior para o mês desde 2016

A prévia da inflação de fevereiro foi a maior para o mês desde 2016. O índice ficou em 1,23%, bem acima do 0,11% registrado em janeiro. Em 12 meses, a inflação acumulada pelo IPCA-15 é de 4,96%, estourando o teto da meta de inflação, que vai até 4,5%. A maior pressão veio do grupo habitação, por causa dos gastos com energia elétrica. Entenda.



