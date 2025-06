Irã concorda com cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos

Uma autoridade iraniana confirmou que o país concordou com o cessar-fogo. O acordo foi mediado pelo Catar e proposto pelos Estados Unidos. Por enquanto, o governo israelense não se manifestou sobre a trégua. O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse que o Irã não é mais capaz de construir armas atômicas após o ataque de sábado (21) contra as instalações nucleares. O governo americano busca agora construir um acordo de paz de longo prazo na região. O presidente da câmara dos deputados dos Estados Unidos, o republicano Mike Johnson disse que o presidente Trump merece todo o crédito e que o acordo foi uma conquista notável.



