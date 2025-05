Israel anuncia que pode ter eliminado o principal comandante do Hamas

Israel anunciou nesta quarta-feira (21) que pode ter eliminado o principal comandante do grupo terrorista Hamas. Muhammad Sinwar teria sido morto em um dos ataques de Israel à cidade Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, na semana passada. Ele estava escondido em um túnel, embaixo de um hospital que abrigava um centro de comando dos terroristas. Muhammad Sinwar era a principal comandante militar do Hamas na Faixa de Gaza. Ele assumiu o comando do grupo terrorista no território palestino depois da morte do irmão, no ano passado. Yahya Sinwar foi o mentor dos ataques contra Israel, em outubro de 2023.



