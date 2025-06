Israel anuncia ter eliminado três comandantes de braço internacional da Guarda Revolucionária do Irã

Israel anunciou neste sábado (21) ter eliminado três comandantes do braço internacional da Guarda Revolucionária do Irã. Um bombardeio israelense também atingiu uma instalação nuclear iraniana. Em Israel, drones conseguiram atravessar as defesas e atingiram alvos no norte e no sul do país. O jornalista Roberto Cabrini está em Tel Aviv, um dos pricipais alvos dos ataques iranianos, e traz as últimas informações sobre a guerra no Oriente Médio.



