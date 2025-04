Israel apresenta nova proposta de cessar-fogo e aumenta pressão militar contra o Hamas

Israel quer usar a pressão militar para que o Hamas perca força e decida pela libertação dos reféns. Segundo a imprensa internacional, a proposta de Israel prevê uma trégua de 40 dias. No primeiro, 11 reféns seriam libertados em troca de prisioneiros palestinos. No quinto dia, o Hamas teria que detalhar a situação de todos os sequestrados. E, no décimo dia, 16 corpos de israelenses mortos em cativeiro seriam entregues a Israel. Durante o período de trégua, aconteceriam as negociações para a próxima fase.



