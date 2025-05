Israel aprova plano militar para ocupar definitivamente a Faixa de Gaza

Israel aprovou nesta segunda-feira (05), um plano militar para ocupar definitivamente a faixa de Gaza e assumir o controle do território. A nova ofensiva deve começar depois da visita do presidente americano Donald Trump a Israel. O encontro com o premiê Benjamin Netanyahu está previsto para a semana que vem. A vinda de Trump a Israel deve representar o último ato de pressão para que o grupo terrorista Hamas liberte reféns antes de uma grande operação militar. Também hoje, a força aérea israelense lançou mísseis contra instalações utilizadas por rebeldes Houtis no Iêmen. O ataque foi uma retaliação pelo míssil que atingiu uma área próxima ao Aeroporto Internacional de Tel Aviv, neste domingo (04).



