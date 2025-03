Israel ataca dezenas de alvos terroristas do grupo Hezbollah no Líbano

Israel atacou dezenas de alvos terroristas do grupo Hezbollah no Líbano. Os bombardeios atingiram lançadores de foguete usados contra Israel e um centro de comando de terroristas no sul do país. Oito pessoas morreram. O ataque aconteceu horas depois de militares interceptarem projéteis vindos do país vizinho.



