Israel ataca Irã, e explosões são registradas na capital Teerã na noite desta sexta (25)

Na noite desta sexta (25), Israel atacou o Irã e várias explosões foram registradas na capital Teerã. O porta-voz do governo de Israel acabou de confirmar que os bombardeios são as primeiras respostas do país contra os ataques do Irã, que aconteceram no início do mês. Ainda segundo o porta-voz, como qualquer outro país soberano, o Estado de Israel tem o direito e o dever de responder a ofensiva. Ainda não há registro de mortes ou feridos.