Israel começou o trabalho de demolição para reconstruir imóveis destruídos pelos ataques do Irã durante a guerra que durou 12 dias. O Jornal da Record conversou com moradores que perderam a casa onde moravam. Um deles, mais de uma vez.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!