Israel elimina 100 terroristas ligados ao Hamas nas últimas semanas na Faixa de Gaza

Israel eliminou 100 terroristas ligados ao Hamas nas últimas semanas na Faixa de Gaza. Neste ataque aéreo, Israel eliminou um dos terroristas que participaram da invasão de sete de outubro de 2023. Nasr Ali Quneita atacou uma comunidade próxima à fronteira com a Faixa de Gaza. Ele sequestrou os gêmeos Gali e Ziv Berman, que seguem em cativeiro, além de Emily Damari, que foi libertada em janeiro deste ano. As negociações para um cessar-fogo que acontecem em Doha, no Catar, estão estagnadas. Israel chegou a apresentar um novo mapa para a retirada de tropas durante a trégua, mas fontes árabes afirmam que o Hamas deve resistir à proposta.



