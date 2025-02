Israelense com cidadania americana está entre os reféns do Hamas soltos; Trump se manifesta

O Hamas libertou três reféns em Gaza, entre eles um israelense com cidadania americana. O presidente Donald Trump manifestou-se em sua rede social, afirmando que os EUA apoiarão as decisões tomadas. Benjamin Netanyahu, premiê de Israel, agradeceu o suporte americano e destacou o papel de Trump na libertação. O chefe da diplomacia americana se reunirá com Netanyahu para discutir uma nova fase do cessar-fogo na região. Representantes americanos visitarão Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos para discutir conflitos no Oriente Médio. Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que não aceitará acordos de paz sem sua participação nas negociações.



