Itamaraty encaminha ao governo italiano pedido de extradição de ex-assessor de Alexandre de Moraes

Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por violação de sigilo funcional

JR na TV|Do R7

O Itamaraty encaminhou ao governo italiano o pedido de extradição do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por crimes como violação de sigilo funcional e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A acusação formal já permite que a justiça italiana aprecie a extradição, para que ele responda ao processo no Brasil.

