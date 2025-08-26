Itamaraty encaminha ao governo italiano pedido de extradição de ex-assessor de Alexandre de Moraes

O Itamaraty encaminhou ao governo italiano o pedido de extradição do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por crimes como violação de sigilo funcional e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A acusação formal já permite que a justiça italiana aprecie a extradição, para que ele responda ao processo no Brasil.



