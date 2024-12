Jogador de futebol da seleção do Equador é resgatado de sequestro

A polícia do Equador resgatou o jogador Pedro Pablo Perlaza e um amigo que estavam sequestrados. As autoridades encontraram os dois descalços e com indícios de maus-tratos após três dias desaparecidos. Não houve pedido de resgate durante o sequestro. O país enfrenta aumento da violência relacionada ao narcotráfico e uma elevação na taxa de homicídios nos últimos anos.