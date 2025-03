Jogador do Bragantino que sofreu grave acidente de carro apresenta melhora no quadro clínico

O jogador do Bragantino, que sofreu um grave acidente de carro no início do mês, no interior de São Paulo, apresentou melhora no quadro clínico. Pedro Severino, de 19 anos, já respira sem ajuda de aparelhos em alguns períodos do dia e não está mais sedado. Ele segue internado na UTI de um hospital em Ribeirão Preto. Segundo os médicos, o estado de saúde dele é grave, mas estável.



